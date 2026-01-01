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Сказки Андерсена
Киноафиша Сказки Андерсена

Спектакль Сказки Андерсена

6+
Режиссер Арина Мороз
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Самое волшебное представление этой зимы

«Сказки Андерсена» — это не просто спектакль, а настоящее волшебство, в котором нет границы между зрителями и Сказкой. Зимний вечер превращается в магическое путешествие по любимым произведениям великого автора.

Лучшее новогоднее представление 2023 года
В 2023 году «Сказки Андерсена» заняли первое место в рейтинге Forbes как лучшая новогодняя постановка, подтверждая свою популярность и магическую атмосферу.

Встреча с героями и путешествие по особняку
Уже на входе в Дом Архитектора вас встретят герои спектакля. Вместе вы пройдете по особняку 19 века, откроете ледяное озеро и познакомитесь с уникальными механическими куклами, создающими атмосферу сказочного чудо.

Волшебный путь в мир Андерсена
Погружение в мир Снежной Королевы, Оловянного Солдатика, Балерины, Кая и Герды будет незабываемым. Это волшебное путешествие, которое остается в памяти на всю жизнь.

Сказочник Андерсен и Волшебный Фонарь
Перед спектаклем Сказочник Андерсен вручит каждому ребенку Волшебный Фонарь, который сделает его участником сказки. Этот подарок поможет детям стать частью волшебного мира, а сама Сказка останется с ними навсегда.

Фотографии

Сказки Андерсена Сказки Андерсена Сказки Андерсена Сказки Андерсена Сказки Андерсена Сказки Андерсена
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