Сказки Андерсена
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сказки Андерсена

Спектакль Сказки Андерсена

Постановка
Театр иллюзии 0+
Продолжительность 80 минут
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Волшебные сказки в Театре Иллюзии

Театр Иллюзии открывает двери в мир волшебства, где зрители встретят таинственного Оле-Лукойе, маленькую Иду, стойкого Оловянного солдатика, а также влюбленных Пастушку и Трубочиста.

Увлекательные истории на сцене

Каждая история будет рождаться прямо на глазах у зрителей. Вместе с героями сказок Андерсена они посетят волшебный бал цветов, прогуляются по крышам ночного Копенгагена и станут свидетелями преданности рыцаря, отдавшего свое сердце изящной бумажной балерине.

Яркость и магия спектакля

Яркие костюмы и декорации, сложные трюки, необычные трансформации, загадочные исчезновения и превращения — всё это обещает увлекательное зрелище, погружающее в самые известные сказки Андерсена. Не упустите возможность стать частью этой магии!

Купить билет на спектакль Сказки Андерсена

Декабрь
13 декабря суббота
12:00
Театр иллюзии Москва, Лазо, 3
от 1000 ₽

