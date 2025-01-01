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Сказки Андерсена
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Киноафиша Сказки Андерсена

Спектакль Сказки Андерсена

6+
Режиссер Арина Мороз, Георгий Кутлис
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

«Сказки Андерсена» — самый волшебный спектакль зимы!

Приглашаем вас в удивительное путешествие в мир Сказки! Спектакль «Сказки Андерсена» стал настоящим открытием этого зимнего сезона, заняв первое место в рейтинге Forbes как лучшая новогодняя постановка 2023 года.

Погружение в атмосферу

Уже на входе в Дом Архитектора вас встретят яркие и запоминающиеся герои спектакля. Вместе с ними вы сможете прогуляться по уникальному особняку 19 века, увидеть завораживающее ледяное озеро и познакомиться с необычными механическими куклами.

Встреча с героями

Вас ждёт захватывающее приключение в мире Снежной Королевы, Оловянного Солдатика, Балерины, Кая и Герды. Каждый зритель станет частью этой волшебной истории, погружаясь в её атмосферу с первых минут.

Уникальный подарок для детей

Перед началом спектакля Сказочник Андерсен вручит каждому ребенку Волшебный Фонарь. Этот подарок не только станет приятным сувениром, но и поможет маленьким зрителям стать активными участниками происходящего на сцене. С Волшебным Фонарём Сказка навсегда останется с ними!

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 ноября
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
18:00

Фотографии

Сказки Андерсена Сказки Андерсена Сказки Андерсена Сказки Андерсена Сказки Андерсена Сказки Андерсена

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