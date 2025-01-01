Приглашаем вас в удивительное путешествие в мир Сказки! Спектакль «Сказки Андерсена» стал настоящим открытием этого зимнего сезона, заняв первое место в рейтинге Forbes как лучшая новогодняя постановка 2023 года.
Уже на входе в Дом Архитектора вас встретят яркие и запоминающиеся герои спектакля. Вместе с ними вы сможете прогуляться по уникальному особняку 19 века, увидеть завораживающее ледяное озеро и познакомиться с необычными механическими куклами.
Вас ждёт захватывающее приключение в мире Снежной Королевы, Оловянного Солдатика, Балерины, Кая и Герды. Каждый зритель станет частью этой волшебной истории, погружаясь в её атмосферу с первых минут.
Перед началом спектакля Сказочник Андерсен вручит каждому ребенку Волшебный Фонарь. Этот подарок не только станет приятным сувениром, но и поможет маленьким зрителям стать активными участниками происходящего на сцене. С Волшебным Фонарём Сказка навсегда останется с ними!
Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события! Билеты уже в продаже.