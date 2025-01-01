Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказки африканского леса
Киноафиша Сказки африканского леса

Спектакль Сказки африканского леса

Постановка
Театр сказки 6+
Продолжительность 1 час 55 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам Киплинга

Театр Сказки приглашает зрителей в захватывающее приключение по мотивам произведения Редьярда Киплинга «Слонёнок». Спектакль сочетает в себе традиционные куклы, костюмы и маски, а также современные мультимедийные элементы, погружая зрителей в атмосферу загадочного африканского леса.

В поисках великого бога дождя

Главный герой, маленький Слонёнок, отправляется на поиски бога дождя, чтобы спасти лес от иссушающей засухи. В этом непростом пути его сопровождает смелая птичка Коло-Коло. Но на их пути встают множество испытаний: мрачный лес, Гиблые болота Адеолы и Пустыня Безмолвия. Сможет ли Слонёнок найти силу и смелость, чтобы добраться до Великой Реки и сразиться с ужасным хозяином вод? Хватит ли у него решимости пробудить великого бога Чвангу от его колдовского сна?

История о дружбе и самопознании

Спектакль не только о захватывающих приключениях, но и о внутреннем взрослении. Слонёнок находит новых друзей, учится преодолевать трудности и ненависть к врагам. Самое главное испытание для героя — обрести веру в себя и свои силы.

Атмосферный мир Африки

Сценическое действие оживляют удивительные создания: звери, птицы, боги и духи. Сказочный и живой мир Африки в этом спектакле раскрывается во всей своей яркости и магии, приглашая зрителей отправиться в незабываемое путешествие.

«Сказки африканского леса» — это красочный спектакль, который порадует и детей, и взрослых своей зрелищностью и глубокими темами.

Режиссер
Игорь Игнатьев
В ролях
Артем Преображенский
Екатерина Стукалова
Ольга Зорина
Яна Сарафанникова
Александр Дулесов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 марта
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
11:00 от 600 ₽

Фотографии

Сказки африканского леса

В ближайшие дни

Вишневый сад
16+
Драма Классическая драма
Вишневый сад
7 сентября в 19:00 Небольшой драматический театр
от 1600 ₽
Наши жены
18+
Комедия
Наши жены
22 ноября в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 500 ₽
О любви немало песен сложено...
16+
Музыка
О любви немало песен сложено...
4 ноября в 17:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше