Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказки 1001 ночь на льду
Киноафиша Сказки 1001 ночь на льду

Спектакль Сказки 1001 ночь на льду

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Цирковое шоу на льду в Воронеже

«Иногда нужно прожить сказку, чтобы понять, что это настоящая жизнь». Это утверждение становится особенно актуальным в ярком театрально-цирковом представлении «1001 ночь на льду», основанном на чудесных сказках Шахерезады. В этом уникальном шоу зрители смогут насладиться приключениями легендарных персонажей, известных во всем мире.

Сказочный сюжет

В программе - захватывающие истории о:

  • Аладдине, который находит волшебную лампу и получает возможность загадывать любые желания;
  • Али-Бабе, ставшем свидетелем несметных сокровищ в пещере 40 разбойников;
  • Синдбаде-мореходе, отправляющемся в опасные морские путешествия, не знающем страха перед бурями.

Каждая из этих сказок несет свою мораль и поучительный смысл, что делает их особенно актуальными для зрителей.

Искусство на льду

Мастерство артистов ледового жанра порадует зрителей. Они с легкостью соединяют элементы этнической и современной музыки Востока с изысканными танцевальными движениями, которые передадут атмосферу более чем 1000-летнего предания. Уникальная комбинация холодного льда и страстной восточной хореографии создаст волшебное зрелище.

Неповторимый опыт

Тематики декораций и масштабные видеоинсталляции перенесут публику в эпоху Древнего Востока. Роскошные костюмы и восточные танцы станут настоящим пиром для глаз и души. В шоу выступят:

  • ледовые акробаты, демонстрирующие сложные сальто;
  • воздушные акробаты, парящие над ледовой ареной;
  • огненные жонглеры и фокусники, которые добавят элемент магии.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого зрелища, которое пробуждает восторженные чувства и навсегда запоминается в душе!

Купить билет на спектакль Сказки 1001 ночь на льду

Помощь с билетами
В других городах
Январь
5 января понедельник
12:00
ДС «Юбилейный» Воронеж, Карла Маркса, 116
от 1500 ₽
15:00
ДС «Юбилейный» Воронеж, Карла Маркса, 116
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Пять Жар-птиц в поместье Ворона
16+
Драма
Пять Жар-птиц в поместье Ворона
14 октября в 19:00 Театр «Кот»
от 1500 ₽
Покров-17
18+
Драма
Покров-17
15 октября в 19:00 Никитинский театр
от 2000 ₽
Череп из Коннемары
16+
Комедия Драма
Череп из Коннемары
8 октября в 19:30 Театр «Кот»
от 1300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше