Музыкальный спектакль по стихам А.С. Пушкина в Живом театре

В Живом театре представят музыкальный спектакль по мотивам стихов Александра Сергеевича Пушкина. В его основу лег знаменитый отрывок «У лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила», а также другие стихи великого русского поэта.

Новые персонажи и знакомый рассказчик

На сцене появятся увлекательные персонажи: невиданный зверь Аука по прозвищу Липучка, Русалка по имени Милашка и Леший, которого знают как Модник. Главный герой и рассказчик спектакля — Кот Ученый, он же Дуб. По замыслу авторов, именно он, как носитель духа Пушкина, будет вспоминать стихи поэта на протяжении всего действия.

Тематика спектакля

Сюжет мюзикла очень близок и понятен дошкольникам. Он охватывает повседневные элементы жизни ребенка: игру, дружбу и первые шаги в обществе. В истории происходит конкурс красоты, в котором модники пытаются избавиться от своего несимпатичного соседа.

Сказочное пространство Лукоморья

Действие разворачивается в Лукоморье — сказочном месте на краю мира, где стоит волшебный Дуб. Когда-то рядом с ним находился Кот Ученый, который пропал при странных обстоятельствах. Теперь роль сказочника берет на себя Дуб, рассказывая детям историю о красоте и важности дружбы.

Спектакль «Сказка в Лукоморье» определенно понравится тем, кто любит музыкальные постановки с элементами классики и волшебные истории.