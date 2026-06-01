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Сказка в Лукоморье
Киноафиша Сказка в Лукоморье

Спектакль Сказка в Лукоморье

Постановка
Живой театр 0+
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальный спектакль по стихам А.С. Пушкина в Живом театре

В Живом театре представят музыкальный спектакль по мотивам стихов Александра Сергеевича Пушкина. В его основу лег знаменитый отрывок «У лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила», а также другие стихи великого русского поэта.

Новые персонажи и знакомый рассказчик

На сцене появятся увлекательные персонажи: невиданный зверь Аука по прозвищу Липучка, Русалка по имени Милашка и Леший, которого знают как Модник. Главный герой и рассказчик спектакля — Кот Ученый, он же Дуб. По замыслу авторов, именно он, как носитель духа Пушкина, будет вспоминать стихи поэта на протяжении всего действия.

Тематика спектакля

Сюжет мюзикла очень близок и понятен дошкольникам. Он охватывает повседневные элементы жизни ребенка: игру, дружбу и первые шаги в обществе. В истории происходит конкурс красоты, в котором модники пытаются избавиться от своего несимпатичного соседа.

Сказочное пространство Лукоморья

Действие разворачивается в Лукоморье — сказочном месте на краю мира, где стоит волшебный Дуб. Когда-то рядом с ним находился Кот Ученый, который пропал при странных обстоятельствах. Теперь роль сказочника берет на себя Дуб, рассказывая детям историю о красоте и важности дружбы.

Спектакль «Сказка в Лукоморье» определенно понравится тем, кто любит музыкальные постановки с элементами классики и волшебные истории.

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В других городах
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
13 июня суббота
10:30
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от 1250 ₽
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Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
1 августа суббота
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
12 сентября суббота
10:30
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