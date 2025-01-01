Новогодняя музыкальная сказка для детей в картинной галерее Александра Шилова

В Московской Государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова, расположенной в центре Москвы, в особняке XIX века с видом на Боровицкую башню Кремля, состоится новогодняя музыкальная сказка для детей. Каждый показ рассчитан на 45 детей, создавая атмосферу камерности и уюта.

Сюжет спектакля «Сказка Севера»

Спектакль «Сказка Севера» — это красивое и мудрое представление о добре и зле, любви и прощении, основанное на северных народных сказаниях. В нем, в теплом и уютном Каминном зале XIX века, дети от 5 лет отправятся в удивительное путешествие в северные просторы, где обитает девочка Малуша. Сюжет спектакля, яркие костюмы, прекрасная музыка и северные песнопения актеров создадут атмосферу волшебства и праздника, погружая детей в сказочный мир.

Праздничная программа и подарки для детей

После спектакля на детей ждут игровые программы, театр теней и кукол, а также встреча с Дедушкой Морозом и совместное фото возле елки. В подарок каждому ребенку — мягкая игрушка, волшебный огонек и сладкий пряник в форме оленя.

Осмотр экспозиции картинной галереи

Вход в галерею и осмотр экспозиции картин включены в стоимость билета, что дает уникальную возможность познакомиться с искусством Александра Шилова.

Информация о билетах и времени мероприятия

Стоимость детского билета с подарком — 3200 рублей. Стоимость взрослого билета без подарка — 3200 рублей. Вход для детей до 2 лет — бесплатно, без предоставления дополнительного места. На мероприятии осуществляется свободная рассадка.

Важно! Пожалуйста, приходите в галерею не ранее чем за полчаса до начала мероприятия! Вход в каминный зал XIX века осуществляется за 10 минут до начала представления. Видеосъемка и фотографирование со вспышкой категорически запрещены!