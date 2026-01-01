Сказка с песочной анимацией «В пещере горного короля»

Сказка с песочной анимацией и классической музыкой

В уникальной атмосфере концерта легко представить загадочный лес и мистическую встречу с Женщиной в зелёном. Здесь, в пещере Горного Короля, зарождаются необыкновенные мечтания и начинаются многочисленные приключения. Как и в каждой сказке, зрители надеются на счастливый финал.

Драматическая история странствий Пера Гюнта заканчивается возвращением в родные края. В любви и преданности стойкой Сольвейг он находит утраченный смысл жизни и вновь обретает веру в себя. Это настоящее чудо — надежда, которая никогда не покидает человека.

Знаменитая пьеса Генрика Ибсена, впервые поставленная в Норвегии в 1867 году, вскоре стала неразрывно связана с гениальной музыкой Эдварда Грига. Композитор создал её по просьбе автора в 1875 году. Восемь музыкальных произведений составляют две сюиты, которые пользуются огромной популярностью и исполняются в концертных залах по всему миру.

В этом концерте музыкальный ряд дополнят картины песочной анимации. Чудесные музыканты и мастерство художника создадут волшебную гармонию, которая, как в сказке, оживит знакомые образы.

Исполнители

Мастер песочной анимации: Анна Иванова

Лауреаты международных конкурсов:

Евдокия Ионина — скрипка

Азалия Султанова — фортепиано

В программе

Эдвард Григ