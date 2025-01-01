Сказка с песочной анимацией «В пещере горного короля или Пер Гюнт»

Путешествие в мир «Пера Гюнта». Концерт в Дарвиновском музее

В уникальной атмосфере концерта легко представить загадочный лес, мистическую встречу с Женщиной в зелёном и пещеру Горного Короля. Именно здесь зародились необыкновенные мечтания и начались многочисленные приключения. Каждый зритель сможет ощутить магию этой истории, в которой, как и в любой сказке, очень хочется верить в счастливый финал.

Драматическая история странствий Пера Гюнта заканчивается возвращением в родные края. В любви и преданности стойкой Сольвейг он находит утраченный смысл жизни и вновь обретает веру в себя. Это и есть настоящее чудо, надежда на которое никогда не покидает человека.

История создания

Знаменитая пьеса Генрика Ибсена была впервые поставлена в Норвегии в 1867 году. Однако, очень скоро сюжет «Пера Гюнта» оказался неразрывно связан с музыкальным шедевром Эдварда Грига. Композитор создал гениальную музыку к пьесе по просьбе автора в 1875 году. Восемь из музыкальных композиций этого симфонического произведения составляют две сюиты, которые пользуются огромной популярностью и исполняются в концертных залах по всему миру.

Музыка и анимация

В этом концерте музыкальный ряд будет дополнен картинами песочной анимации. Чудесные музыканты и мастерство художника создадут волшебную гармонию, которая, как в сказке, оживит знакомые образы. Это уникальное сочетание даст зрителям возможность погрузиться в мир «Пера Гюнта» и стать непосредственными участниками его приключений.