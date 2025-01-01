Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сказка с песочной анимацией «В пещере горного короля или Пер Гюнт»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Сказка с песочной анимацией «В пещере горного короля или Пер Гюнт»

Сказка с песочной анимацией «В пещере горного короля или Пер Гюнт»

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Путешествие в мир «Пера Гюнта». Концерт в Дарвиновском музее

В уникальной атмосфере концерта легко представить загадочный лес, мистическую встречу с Женщиной в зелёном и пещеру Горного Короля. Именно здесь зародились необыкновенные мечтания и начались многочисленные приключения. Каждый зритель сможет ощутить магию этой истории, в которой, как и в любой сказке, очень хочется верить в счастливый финал.

Драматическая история странствий Пера Гюнта заканчивается возвращением в родные края. В любви и преданности стойкой Сольвейг он находит утраченный смысл жизни и вновь обретает веру в себя. Это и есть настоящее чудо, надежда на которое никогда не покидает человека.

История создания

Знаменитая пьеса Генрика Ибсена была впервые поставлена в Норвегии в 1867 году. Однако, очень скоро сюжет «Пера Гюнта» оказался неразрывно связан с музыкальным шедевром Эдварда Грига. Композитор создал гениальную музыку к пьесе по просьбе автора в 1875 году. Восемь из музыкальных композиций этого симфонического произведения составляют две сюиты, которые пользуются огромной популярностью и исполняются в концертных залах по всему миру.

Музыка и анимация

В этом концерте музыкальный ряд будет дополнен картинами песочной анимации. Чудесные музыканты и мастерство художника создадут волшебную гармонию, которая, как в сказке, оживит знакомые образы. Это уникальное сочетание даст зрителям возможность погрузиться в мир «Пера Гюнта» и стать непосредственными участниками его приключений.

Купить билет на концерт Сказка с песочной анимацией «В пещере горного короля или Пер Гюнт»

Помощь с билетами
Декабрь
20 декабря суббота
17:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Три русских баса. «Очи черные». Русские романсы
6+
Живая музыка
Три русских баса. «Очи черные». Русские романсы
5 марта в 19:00 Дом музыки
от 700 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
17 января в 19:00 Музей Пушкина
от 999 ₽
Elvis On Tour
16+
Рок-н-ролл
Elvis On Tour
13 февраля в 19:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше