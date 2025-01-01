Сказка с оркестром. Маленькая Баба-Яга

Музыкальное сказочное приключение «Маленькая Баба Яга»

«Полетели на метле вместе с оркестром!» — так начинается увлекательное музыкальное путешествие, которое готовит для нас Белый зал. Это спектакль не только для детей, но и для их родителей, ведь сказка о храброй и доброй колдунье затрагивает сердца всех возрастов.

Главная героиня, добросердечная ведьма, всего 127 лет — по ведьминским меркам, она ещё совсем ребёнок. Её мечта — попасть на ежегодный шабаш. Но для этого ей необходимо стать не просто хорошей, а по-настоящему доброй ведьмой, следуя зову своего сердца.

Музыка и анимация

Спектакль «Маленькая Баба Яга» сопровождается живым звучанием Санкт-Петербургского камерного оркестра «Constanta», под руководством художественного руководителя и дирижёра Константина Суменкова. Музыка в исполнении оркестра помогает раскрыть образы героев и передать атмосферу волшебства.

Кроме того, атмосферу сказки дополняет завораживающая песочная анимация, созданная талантливой Марией Баечни, что делает этот спектакль поистине уникальным.

Информация о спектакле

Спектакль основан на произведении известного детского писателя Отфрида Пройслера. Он сохраняет дух оригинала, его юмор, динамику и важную мораль: быть добрым — значит быть по-настоящему сильным.

Исполнители

Санкт-Петербургский камерный оркестр «Constanta»

Художественный руководитель и дирижёр: Константин Суменков

Мастер песочной анимации: Мария Баечни

Мастер художественного слова: Вера Зощенко

Программа

Сказка по произведению О. Пройслера