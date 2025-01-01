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Сказка с оркестром. Маленькая Баба-Яга
Киноафиша Сказка с оркестром. Маленькая Баба-Яга

Сказка с оркестром. Маленькая Баба-Яга

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное сказочное приключение «Маленькая Баба Яга»

«Полетели на метле вместе с оркестром!» — так начинается увлекательное музыкальное путешествие, которое готовит для нас Белый зал. Это спектакль не только для детей, но и для их родителей, ведь сказка о храброй и доброй колдунье затрагивает сердца всех возрастов.

Главная героиня, добросердечная ведьма, всего 127 лет — по ведьминским меркам, она ещё совсем ребёнок. Её мечта — попасть на ежегодный шабаш. Но для этого ей необходимо стать не просто хорошей, а по-настоящему доброй ведьмой, следуя зову своего сердца.

Музыка и анимация

Спектакль «Маленькая Баба Яга» сопровождается живым звучанием Санкт-Петербургского камерного оркестра «Constanta», под руководством художественного руководителя и дирижёра Константина Суменкова. Музыка в исполнении оркестра помогает раскрыть образы героев и передать атмосферу волшебства.

Кроме того, атмосферу сказки дополняет завораживающая песочная анимация, созданная талантливой Марией Баечни, что делает этот спектакль поистине уникальным.

Информация о спектакле

Спектакль основан на произведении известного детского писателя Отфрида Пройслера. Он сохраняет дух оригинала, его юмор, динамику и важную мораль: быть добрым — значит быть по-настоящему сильным.

Исполнители

  • Санкт-Петербургский камерный оркестр «Constanta»
  • Художественный руководитель и дирижёр: Константин Суменков
  • Мастер песочной анимации: Мария Баечни
  • Мастер художественного слова: Вера Зощенко

Программа

Сказка по произведению О. Пройслера

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
13:00 от 440 ₽

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