Сказка с оркестром. Маленькая Баба-Яга

«Полетели на метле вместе с оркестром!» — так начинается увлекательное музыкальное путешествие, которое готовит для нас Белый зал. Это спектакль не только для детей, но и для их родителей, ведь сказка о храброй и доброй колдунье затрагивает сердца всех возрастов.
Главная героиня, добросердечная ведьма, всего 127 лет — по ведьминским меркам, она ещё совсем ребёнок. Её мечта — попасть на ежегодный шабаш. Но для этого ей необходимо стать не просто хорошей, а по-настоящему доброй ведьмой, следуя зову своего сердца.
Спектакль «Маленькая Баба Яга» сопровождается живым звучанием Санкт-Петербургского камерного оркестра «Constanta», под руководством художественного руководителя и дирижёра Константина Суменкова. Музыка в исполнении оркестра помогает раскрыть образы героев и передать атмосферу волшебства.
Кроме того, атмосферу сказки дополняет завораживающая песочная анимация, созданная талантливой Марией Баечни, что делает этот спектакль поистине уникальным.
Спектакль основан на произведении известного детского писателя Отфрида Пройслера. Он сохраняет дух оригинала, его юмор, динамику и важную мораль: быть добрым — значит быть по-настоящему сильным.
Сказка по произведению О. Пройслера