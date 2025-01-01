Сказка с оркестром. Кентервильское привидение

Кентервильское привидение: незабываемая сказка с оркестром

Санкт-Петербургский камерный оркестр Constanta приглашает вас погрузиться в волшебный мир «Кентервильского привидения», сказки по мотивам произведения Оскара Уайльда. Этот увлекательный спектакль обещает стать настоящим событием для зрителей всех возрастов.

Сюжет и атмосфера

Дети и взрослые окажутся в классическом английском замке, полном тайн и загадок. Главными героями истории станут современные владельцы Кентервильского замка и его вековой обитатель — сэр Саймон. Однако вместо страха, который привык вызывать привидение, нового жильца ожидает взрыв юмора и практичного подхода семьи, что приводит к множеству забавных ситуаций.

Творческая команда

На сцене спектакля зрители увидят объединение различных искусств. Санкт-Петербургский камерный оркестр Constanta под руководством художественного руководителя и дирижера Константина Суменкова постепенно создаст музыкальный фон для этой удивительной истории. Чтения текста будет выполнять актриса Екатерина Александрова, а мастер песочной анимации Мария Баечни добавит особое визуальное волшебство.

Музыка как искусство

Композитором спектакля стала лауреат международных конкурсов Алина Орестова. Ее музыка дополнит готическую мистику и драматические переживания, обогащая эмоциональную палитру спектакля.

Продолжительность и зрительская аудитория

Спектакль длится 50 минут, что делает его идеальным для семейного просмотра. «Кентервильское привидение» — это замечательная возможность провести время в кругу близких и познакомиться с классической литературой через призму музыки и театра.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события!