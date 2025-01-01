Сказка с органом и песочной анимацией «Волшебник изумрудного города»

Сказочный концерт в Музее Пушкина

Этот концерт-сказка - удивительное событие для всей семьи. Вас ждёт встреча с необычными персонажами, которые способны оживить самые светлые мечты. Вы познакомитесь с девочкой, гуляющей со своей собачкой, с чучелом Страшилой, охраняющим огород от надоедливых птиц, и со львом, обитающим в зоопарке. А также с железным дровосеком, который поражает воображение.

Волшебство за пределами реальности

Каждый из этих героев обладает своей уникальной историей, полной волшебства и доброты. Чем же они удивительны? Их необычные приключения перенесут вас в мир, где возможно всё. Вы ощутите магию, которую они транслируют, и, возможно, вспомните о собственных детских мечтах.

Почему стоит посетить?

Этот спектакль не только развлекает, но и вдохновляет зрителей. Он научит вас верить в чудеса и ценить простые моменты жизни. Приходите и слушайте, как разворачивается волшебная история, полная сюрпризов и неожиданных поворотов!