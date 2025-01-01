Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»
Киноафиша Сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»

Сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»

6+
Возраст 6+

О концерте

Волшебство новогодней сказки: "Щелкунчик" в Петрикирхе

Мы приглашаем вас на встречу с прекрасной сказкой, которая подарит вам чудесное новогоднее настроение. В ожидании чуда все мы немного становимся детьми. И это чудо приходит к нам вместе с романтической историей Эрнеста Теодора Амадея Гофмана и чарующей музыкой Петра Ильича Чайковского.

Классика, которая вдохновляет

Сюжет "Щелкунчика" стал популярным еще с момента первой публикации в 1816 году. Чудесная сказка продолжает привлекать внимание художников разных жанров: живописцев, кинематографистов, мультипликаторов. Она остаётся любимой новогодней историей для всех, кто верит в торжество Добра и Любви.

Необычайные приключения

На нашем концерте вы снова сможете услышать о незабываемых приключениях Мари и Принца. Под звуки знакомой с детства музыки любимые герои оживут в красочной песочной анимации, создавая атмосферу волшебства и радости.

Пусть чудеса начнутся уже сегодня!

Купить билет на концерт Сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
17:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
17 января в 17:00 Police Station
от 600 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
28 декабря в 18:50 Sumbur
от 800 ₽
Комедия VS Таро
18+
Юмор
Комедия VS Таро
21 декабря в 18:00 Квартира 8
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше