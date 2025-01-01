Сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»

Волшебство новогодней сказки: "Щелкунчик" в Петрикирхе

Мы приглашаем вас на встречу с прекрасной сказкой, которая подарит вам чудесное новогоднее настроение. В ожидании чуда все мы немного становимся детьми. И это чудо приходит к нам вместе с романтической историей Эрнеста Теодора Амадея Гофмана и чарующей музыкой Петра Ильича Чайковского.

Классика, которая вдохновляет

Сюжет "Щелкунчика" стал популярным еще с момента первой публикации в 1816 году. Чудесная сказка продолжает привлекать внимание художников разных жанров: живописцев, кинематографистов, мультипликаторов. Она остаётся любимой новогодней историей для всех, кто верит в торжество Добра и Любви.

Необычайные приключения

На нашем концерте вы снова сможете услышать о незабываемых приключениях Мари и Принца. Под звуки знакомой с детства музыки любимые герои оживут в красочной песочной анимации, создавая атмосферу волшебства и радости.

Пусть чудеса начнутся уже сегодня!