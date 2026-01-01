Сказка с органом и песочной анимацией «Приключения Буратино или Золотой ключик»

Сказка с органом и песочной анимацией для всей семьи

Приглашаем вас, друзья, проникнуть в тайну двери, спрятанной в маленькой каморке за рисунком на холсте! Для этого необходимо быть весёлым, отважным и любознательным, а также иметь верных друзей, на которых можно положиться в трудную минуту. Умение отличить добрый совет от злого умысла и стойкость в любых ситуациях помогут вам открыть новые горизонты.

Не упустите возможность увидеть и услышать любимую сказку в необычном исполнении! Почувствуйте себя главным героем всего происходящего и найдите свой золотой ключик от всех потайных дверей, которые будут открыты в нашем замечательном музее.

Исполнители

Лидия Миллер — мастер песочной анимации

Анна Суслова — орган

Роман Могучев — электрогитара

Андрей Макаров — художественное слово

В программе

Произведения: К. Сен-Санс, Л. Боэльман, Э. Жигу