Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сказка с органом и песочной анимацией «Приключения Буратино или Золотой ключик»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Сказка с органом и песочной анимацией «Приключения Буратино или Золотой ключик»

Сказка с органом и песочной анимацией «Приключения Буратино или Золотой ключик»

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Сказка с органом и песочной анимацией для всей семьи

Приглашаем вас, друзья, проникнуть в тайну двери, спрятанной в маленькой каморке за рисунком на холсте! Для этого необходимо быть весёлым, отважным и любознательным, а также иметь верных друзей, на которых можно положиться в трудную минуту. Умение отличить добрый совет от злого умысла и стойкость в любых ситуациях помогут вам открыть новые горизонты.

Не упустите возможность увидеть и услышать любимую сказку в необычном исполнении! Почувствуйте себя главным героем всего происходящего и найдите свой золотой ключик от всех потайных дверей, которые будут открыты в нашем замечательном музее.

Исполнители

  • Лидия Миллер — мастер песочной анимации
  • Анна Суслова — орган
  • Роман Могучев — электрогитара
  • Андрей Макаров — художественное слово

В программе

Произведения: К. Сен-Санс, Л. Боэльман, Э. Жигу

Купить билет на концерт Сказка с органом и песочной анимацией «Приключения Буратино или Золотой ключик»

Помощь с билетами
Апрель
4 апреля суббота
17:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Ты прекрасна. Lumisfera
6+
Живая музыка
Ты прекрасна. Lumisfera
10 марта в 21:00 Театр им. Маяковского
от 3500 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
21 марта в 20:00 Мзиани
от 1590 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
11 апреля в 17:00 Standup Café
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше