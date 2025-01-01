Меню
Сказка с органом и песочной анимацией «Приключения Буратино или Золотой ключик»
Билеты от 2000₽
6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Приглашаем на волшебное путешествие в мир сказок!

Друзья, мы рады пригласить вас на незабываемый концерт, в ходе которого вы сможете проникнуться атмосферой известной сказки в уникальном исполнении! Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра.

Что вас ждет?

Вы попадете в загадочный мир, где каждая дверь может открыть вам тайны и удивительные приключения. Чтобы извлечь максимальную пользу из этого опыта, вам потребуется:

  • Быть весёлым и отважным,
  • Иметь верных друзей,
  • Уметь отличать добрый совет от злого умысла,
  • И, самое главное, никогда не сдаваться!

Сказочные моменты

В ходе выступления вы станете главным героем, окунувшись в сюжет вашей любимой истории. Присоединяйтесь к нам, чтобы найти свой «золотой ключик» от всех потайных дверей, которые откроются в этом замечательном музее.

Не упустите шанс стать частью этого магического события! Вам предстоит увидеть не только великолепную игру актеров, но и уникальные сценические решения, которые сделают это представление незабываемым.

Мы ждём вас на нашем концерте, чтобы вместе открыть завесу тайны и насладиться волшебством театра!

Октябрь
25 октября суббота
17:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
от 2000 ₽

