Сказка с органом и песочной анимацией «Муми-тролли. Шляпа волшебника»

Волшебные приключения с черной шляпой в музее Пушкина

«Ах, чего только не увидишь, сидя погожим днём на мосту рядом с лучшим другом. Вот по воде проплывает необычная чёрная шляпа... Чья она? Откуда взялась? Не взять ли её с собой? Конечно, взять!»

Но, друзья, по секрету, не всегда следует нести домой то, что неожиданно плывёт вам в руки. Это может привести к невероятным последствиям. О череде удивительных событий, причиной которых стала волшебная шляпа, знаменитая шведская писательница Туве Янсон рассказала в 1948 году. Эти истории сразу полюбили дети и взрослые по всему миру.

Музыка, анимация и добрые тролли

На предстоящем спектакле вы услышите чудесную музыку европейских композиторов, а также знакомые истории о таинственной шляпе. Восхитительные тролли и их замечательные друзья оживут в песочной анимации, погрузив зрителей в волшебный мир, полном чуда и доброты.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного приключения! Ждем вас на представлении, где волшебство оживает на сцене!