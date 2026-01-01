Оповещения от Киноафиши
Сказка с органом и песочной анимацией «Маугли»
Билеты от 2000₽
6+
Возраст 6+
О концерте

Сказка с органой музыкой и песочной анимацией «Маугли»

«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись», - как писал сэр Джозеф Редьярд Киплинг в «Балладе о Востоке и Западе». Но чудесные сказки этого замечательного британского писателя и поэта делают загадочный Восток и волшебную Индию ближе, заставляя нас любить и беречь уникальный мир вокруг.

Неудивительно, что концерт по одной из самых известных сказок Р. Киплинга «Маугли» состоится в концертном зале Государственного Дарвинского музея, известного своей популярностью. Под звуки музыки выдающихся европейских композиторов, зрители смогут насладиться захватывающей историей Маугли и его друзей.

Царство джунглей, полное приключений и опасностей, необыкновенной дружбы и мужества, будет оживлено в картинах песочной анимации.

Исполнители:

  • Мастер песочной анимации: Анна Иванова;
  • Орган: Анна Суслова;
  • Электрогитара: Роман Могучев;
  • Художественное слово: Андрей Макаров.

В программе:

  • И.С. Бах
  • А. Вивальди
  • Дж. Россини
  • С. Франк
  • Э. Жигу
  • Дж. Гершвин

Уважаемые посетители! Для обеспечения комфорта и безопасности всех гостей, просим учитывать следующие правила:

  • На представления допускаются дети от 7 лет без сопровождения;
  • Дети от 3 до 7 лет могут находиться на мероприятии только с взрослым;
  • Дети младше 3 лет не могут быть допущены на представление.

Вход зрителей по билетам на концерт возможен не ранее, чем за 45 минут до начала мероприятия, поэтому планируйте свой визит заранее.

Март
28 марта суббота
17:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
от 2000 ₽

