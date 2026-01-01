Сказка с органом и песочной анимацией «Маугли»

«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись», - как писал сэр Джозеф Редьярд Киплинг в «Балладе о Востоке и Западе». Но чудесные сказки этого замечательного британского писателя и поэта делают загадочный Восток и волшебную Индию ближе, заставляя нас любить и беречь уникальный мир вокруг.
Неудивительно, что концерт по одной из самых известных сказок Р. Киплинга «Маугли» состоится в концертном зале Государственного Дарвинского музея, известного своей популярностью. Под звуки музыки выдающихся европейских композиторов, зрители смогут насладиться захватывающей историей Маугли и его друзей.
Царство джунглей, полное приключений и опасностей, необыкновенной дружбы и мужества, будет оживлено в картинах песочной анимации.
Уважаемые посетители! Для обеспечения комфорта и безопасности всех гостей, просим учитывать следующие правила:
Вход зрителей по билетам на концерт возможен не ранее, чем за 45 минут до начала мероприятия, поэтому планируйте свой визит заранее.