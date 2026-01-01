Сказка с органом и песочной анимацией «Маугли»

Сказка с органой музыкой и песочной анимацией «Маугли»

«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись», - как писал сэр Джозеф Редьярд Киплинг в «Балладе о Востоке и Западе». Но чудесные сказки этого замечательного британского писателя и поэта делают загадочный Восток и волшебную Индию ближе, заставляя нас любить и беречь уникальный мир вокруг.

Неудивительно, что концерт по одной из самых известных сказок Р. Киплинга «Маугли» состоится в концертном зале Государственного Дарвинского музея, известного своей популярностью. Под звуки музыки выдающихся европейских композиторов, зрители смогут насладиться захватывающей историей Маугли и его друзей.

Царство джунглей, полное приключений и опасностей, необыкновенной дружбы и мужества, будет оживлено в картинах песочной анимации.

Исполнители:

Мастер песочной анимации: Анна Иванова;

Орган: Анна Суслова;

Электрогитара: Роман Могучев;

Художественное слово: Андрей Макаров.

В программе:

И.С. Бах

А. Вивальди

Дж. Россини

С. Франк

Э. Жигу

Дж. Гершвин

Уважаемые посетители! Для обеспечения комфорта и безопасности всех гостей, просим учитывать следующие правила:

На представления допускаются дети от 7 лет без сопровождения;

Дети от 3 до 7 лет могут находиться на мероприятии только с взрослым;

Дети младше 3 лет не могут быть допущены на представление.

Вход зрителей по билетам на концерт возможен не ранее, чем за 45 минут до начала мероприятия, поэтому планируйте свой визит заранее.