Сказка с органом и песочной анимацией «Маугли»
Билеты от 2000₽
6+
О концерте/спектакле

Погружение в мир сказок Редьярда Киплинга. Музыкальное представление

«О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись» — эти слова сэра Джозефа Редьярда Киплинга остаются актуальными и сегодня. Чудесные сказки этого замечательного британского писателя с раннего детства приближают нас к загадочному Востоку и волшебной Индии. Они учат любить и беречь уникальный мир вокруг нас.

Неудивительно, что одним из его самых известных произведений становится «Маугли». В рамках рассказа о приключениях мальчика, воспитанного дикими животными, пройдет уникальный концерт в концертном зале Государственного Дарвинского музея.

Что ждет зрителей?

Под музыкальное сопровождение величайших европейских композиторов, зрители смогут насладиться захватывающей историей Маугли и его друзей. Царство джунглей, полное приключений, опасностей и необыкновенной дружбы, предстанет перед вами в ярких картинах песочной анимации. Каждый элемент спектакля, от музыки до визуальных эффектов, перенесет вас в мир, где звуки и цвета оживают.

Не упустите возможность!

Это не просто концерт — это уникальный опыт, который заставит вас поверить в волшебство и красоту приключений, описанных Киплингом. Приходите и откройте для себя мир, в котором приключения не имеют границ!

Сентябрь
27 сентября суббота
17:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
от 2000 ₽

