Сказка с органом и песочной анимацией «Кот в Сапогах»

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Праздничный концерт: Кот в сапогах оживёт под звуки органа

Написанная Шарлем Перро в XVIII веке сказка «Господин кот или Кот в сапогах» давно завоевала любовь детей и взрослых. Главный герой этой увлекательной истории — умный и предприимчивый кот, который способен изменить судьбу своего хозяина. Кто из нас не мечтал бы о таком пушистом друзьях? Как говорил известный персонаж из другой сказки: «Был бы у меня такой кот, я, может, и не женился бы никогда!»

В этой классической истории незадачливый владелец Кота в сапогах, за исключением своей женитьбы на настоящей принцессе, также становится уважаемым и состоятельным человеком благодаря помощи своего хвостатого друга. Вас ждёт удивительное путешествие в мир волшебства, где интриги и приключения сменяют друг друга на протяжении всего сюжетного повествования.

Необычная анимация и живое музыкальное сопровождение

На праздничном концерте вы сможете увидеть сказку в новом формате. Благодаря яркой песочной анимации история «Кота в сапогах» оживёт перед вашими глазами, а звуки органа создадут неповторимую атмосферу. Это великолепное сочетание искусства и музыки сделает вечер незабываемым. Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и наслаждаться сказочными моментами!

Ноябрь
2 ноября воскресенье
17:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
от 2000 ₽

