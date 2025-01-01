Меню
Сказка с органом и песочной анимацией «Книга джунглей: Рикки‑Тикки-Тави»
Сказка с органом и песочной анимацией «Книга джунглей: Рикки‑Тикки-Тави»

Сказка с органом и песочной анимацией «Книга джунглей: Рикки‑Тикки-Тави»

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Приключения в мире Киплинга: "Рикки-Тикки-Тави" в Дарвинском музее

Сэр Джозеф Редьярд Киплинг, родившийся в Бомбее и проведший ранние годы в Индии, навсегда сохранил в своем сердце магию Востока. Его великолепные сказки, полные загадок и чудес, продолжают привлекать внимание зрителей всех возрастов. Одной из самых известных его историй является "Рикки-Тикки-Тави", которая станет основой для незабываемого концерта в Государственном Дарвинском музее.

Волшебство песочной анимации

Концерт погрузит зрителей в яркий и увлекательный мир, где животные и люди живут в гармонии. Под музыку выдающихся западноевропейских композиторов, участники покажут историю о храбром мангусте Рикки‑Тикки-Тави, его верных друзьях и хитроумных врагах. Динамичные сцены песочной анимации позволят окунуться в атмосферу приключений, опасностей и крепкой дружбы.

Почему стоит посетить?

Этот спектакль — не просто развлечение, но и огромная возможность окунуться в удивительную природу и культуру Индии, которую так любил Киплинг. Вдохновляющее произведение заставляет задуматься о нашем окружении и о том, как важно беречь наш мир.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного события в стенах одной из самых выдающихся культурных institutions Москвы. Концерт "Рикки-Тикки-Тави" — это шанс увидеть и услышать классическую историю в новом, живом формате.

Ноябрь
29 ноября суббота
17:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
от 2000 ₽

