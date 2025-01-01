Меню
Сказка с органом и песочной анимацией «Бременские музыканты»
Сказка с органом и песочной анимацией «Бременские музыканты»

6+
О концерте/спектакле

Сказочные приключения в Государственном Дарвиновском музее

Жили-были кот, петух, пёс и осёл, которым, увы, не очень повезло с хозяевами. “Ох и грустная история!” - скажете вы. Но вот в чём парадокс, друзья: иногда всё самое интересное и захватывающее начинается со смелого решения сделать первый шаг к новой и лучшей жизни.

Приключения, которые ждут зрителей

На этом пути героев ожидают удивительные приключения, свидетелями которых вы станете, придя на этот концерт. Вы не будете скучать - вас непременно увлекут находчивые звери и их история борьбы за лучшее будущее.

Музыка и художественные образы

Кроме того, зрителей порадуют красочные художественные образы, возникающие перед глазами, а также чудесная музыка знаменитых композиторов в исполнении органа и саксофона. Этот уникальный музыкальный опыт создаст особую атмосферу, которая позволит вам полностью погрузиться в сказку.

Волшебство ждёт вас!

Встречаемся в замечательном Государственном Дарвиновском музее, где нас ждёт сказка со счастливым концом! Не упустите возможность стать частью этого волшебства!

Ноябрь
15 ноября суббота
17:00
Дарвиновский музей Москва, Вавилова, 57
от 2000 ₽

