Сказка с органом и песочной анимацией «Алиса в стране чудес»

Путешествие в загадочный мир Алисы. Музыкальная сказка с песочной анимацией

Чудесная история, рассказанная Чарльзом Лютвиджем Доджсоном сёстрам Лиддел, впервые была издана в Оксфорде в июле 1865 года. Среди первых читателей были такие знаменитости, как королева Виктория и Оскар Уайльд. Однако слава не сразу пришла к этому произведению, которое стало одним из наиболее известных в британской литературе.

Сегодня трудно представить мировую литературу без Алисы — «любознательной до крайности, с тем вкусом к Жизни, который», по словам Льюиса Кэрролла, «доступен только счастливому детству». Эта сказка продолжает вдохновлять новые поколения и пробуждать фантазию зрителей.

Волшебное представление

Захватывающий сюжет оживёт на сцене в изложении замечательного рассказчика, а яркие картины песочной анимации под голос органа добавят особую атмосферу. Не упустите шанс совершить это увлекательное путешествие в загадочный мир вместе с Алисой, который обязательно очарует вас навсегда.

О спектакле

Спектакль сочетает в себе элементы театра, музыки и визуального искусства, что делает его уникальным событием для всех любителей театра. Это отличная возможность погрузиться в волшебный мир, где всё возможно, а каждое мгновение полно удивительных открытий.