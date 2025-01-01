Меню
Сказка про жадность
Киноафиша Сказка про жадность

Спектакль Сказка про жадность

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт: Сказка о жадности

Приглашаем вас на самые первые показы нового спектакля-концерта в театре ЦЕХЪ! В этом увлекательном представлении вы познакомитесь с жадным крокодилом, который обосновался в магазине и начинает поглощать всё и всех вокруг. Но что же за магазин, какие продукты там продаются и как крокодил оказался в этой непростой ситуации? Все эти вопросы, как и сам сюжет, откроются зрителям в ходе спектакля.

Музыкальная основа

В центре нашей сказки лежат малоизвестные произведения Дмитрия Шостаковича, а также композиции его астрального брата Шостика (он же Андрей Пирог). Зрителей ждут русские колыбельные, которые представляют собой музыкальные загадки, плавно переходящие между тональностью и додекафонией. Это уникальное сочетание музыки и театра позволит каждому зрителю по-новому взглянуть на привычные мелодии.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого фантастического путешествия! Мы с нетерпением ждём вас на нашем спектакле-концерте, где каждый момент будет полон удивительных открытий и музыкальных сюрпризов!

В ролях
Иван Решетняк
Анастасия Стебнева
Андрей Пирог
Юлия Пирог
Роман Прудников
