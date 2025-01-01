Спектакль-концерт: фантазия о жадном Крокодиле

В некотором продуктовом магазине появляется жадный Крокодил, который начинает всех и всё лопать. Закручивается фантастическая история, полная абсурда и веселых приключений. Но где именно этот магазин, что за продукты в нём продают и как туда попал Крокодил — известно лишь автору этого нелепого сюжета, который пожелал остаться инкогнито. Зато он с радостью поделится своей историей в нашем спектакле-концерте!

Музыкальная основа постановки

Основой этой уникальной постановки являются сатирические этюды Дмитрия Шостаковича, созданные на слова из журнала «Крокодил». Также вас ждут совсем неизвестные произведения его астрального брата Шостика, в роли которого предстанет звезда киноозвучки Андрей Пирог. Не упустите возможность услышать их!

Сказочные мотивы и музыкальные загадки

В этой постановке прозвучат русские колыбельные — музыкальные загадки, ловко лавирующие между традиционной тональностью и додекафонией. Харизматичное живое исполнение музыкальных и вокальных партий раскроет многоуровневую сказочную историю для взрослых, куда вплетены мотивы из «Краденого солнца» Корнея Чуковского, сказки «Золотая антилопа» и «Бесов» Фёдора Достоевского.

Почему стоит увидеть спектакль

Описать эту увлекательную историю нелегко, но совершенно точно можно сказать одно — её непременно надо увидеть! Приходите на спектакль-концерт, чтобы погрузиться в мир фантазии и музыки.