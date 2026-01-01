Музыкальная история о доброте и дружбе

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир рыцарей и принцесс! Спектакль «Сказка про Зеленого Дракона» — это волшебная музыкальная история о доброте, дружбе и любви, которая обязательно оставит след в вашем сердце.

Удивительное представление

Мы увидим выступление бродячих артистов, которые перенесут нас в удивительный мир средневековой сказки. Погружаясь в атмосферу волшебства, зрители смогут насладиться красочными костюмами и завораживающими мелодиями.

Встреча с зеленым драконом

Не упустите возможность познакомиться с настоящим зелёным драконом! Этот незабываемый персонаж станет важной частью истории, добавив ей необычайного очарования и веселья.

Не пропустите этот сказочный спектакль — он станет отличным способом провести время с семьёй и детьми, погружаясь в мир фантазии и приключений!