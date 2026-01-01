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Сказка про Зеленого Дракона
Киноафиша Сказка про Зеленого Дракона

Спектакль Сказка про Зеленого Дракона

Постановка
Театр балета «Щелкунчик» 0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальная история о доброте и дружбе

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир рыцарей и принцесс! Спектакль «Сказка про Зеленого Дракона» — это волшебная музыкальная история о доброте, дружбе и любви, которая обязательно оставит след в вашем сердце.

Удивительное представление

Мы увидим выступление бродячих артистов, которые перенесут нас в удивительный мир средневековой сказки. Погружаясь в атмосферу волшебства, зрители смогут насладиться красочными костюмами и завораживающими мелодиями.

Встреча с зеленым драконом

Не упустите возможность познакомиться с настоящим зелёным драконом! Этот незабываемый персонаж станет важной частью истории, добавив ей необычайного очарования и веселья.

Не пропустите этот сказочный спектакль — он станет отличным способом провести время с семьёй и детьми, погружаясь в мир фантазии и приключений!

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