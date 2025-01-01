Меню
Сказка про веселого Эльфа и злую колдунью
Билеты от 500₽
Киноафиша Сказка про веселого Эльфа и злую колдунью

Спектакль Сказка про веселого Эльфа и злую колдунью

Постановка
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

История одного эльфа. Спектакль для сей семьи

Приглашаем вас на захватывающее путешествие в мир фантазий с новым спектаклем о доверчивом и веселом эльфе. Этот обаятельный персонаж обожает приключения и всегда готов прийти на помощь друзьям.

Сюжет

Эльф сталкивается с множеством испытаний, подстроенных злой и жадной ведьмой Клути. Этот конфликт не только проверяет его смелость, но и учит важнейшему уроку — отличать добро от зла. С каждым преодоленным препятствием он становится сильнее и увереннее в своих силах, что делает его надежным защитником для своих товарищей.

Интересные факты

  • Спектакль обещает зрителям увлекательный сюжет и яркие визуальные эффекты.
  • Авторы вдохновлялись классическими произведениями о сказочных существах.
  • С музыкальным сопровождением, которое подчеркивает атмосферу волшебства.

Не упустите шанс побывать на этом эмоциональном и поучительном спектакле, где каждый найдет что-то близкое своему сердцу!

Купить билет на спектакль Сказка про веселого Эльфа и злую колдунью

Ноябрь
15 ноября суббота
12:00
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена Москва, Макаренко, 4, стр. 1
от 500 ₽
15:00
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена Москва, Макаренко, 4, стр. 1
от 500 ₽

