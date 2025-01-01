Спектакль Сказка про солдата и Жар-птицу и про глупую царицу

Сказочный спектакль о солдате и его друзьях

Этот спектакль в двух действиях, созданный для школьников и их родителей, погружает зрителей в мир волшебства и необычных героев.

Чудеса театра и необычные персонажи

Сказка начинается с солдата, человека бывалого, но открытого и доверчивого, который встречает царицу — жадную и глупую, с блестящей пуговицей вместо сердца. А еще есть бесёнок Анчутка, который, несмотря на свои шалости, не понимает значения главного слова в жизни — «друг».

Уроки дружбы и справедливости

Все герои этой сказки, как и зрители, понимают, что им нужен солдат, чтобы правильно наказать одних и наставить на путь истинный других, в том числе Анчутку, который решает: «Не буду я народ обманывать!»

Режиссёры и композитор

Спектакль был поставлен заслуженными артистами РФ М. Милениным и И. Милениным, а музыку к нему написал почетный деятель искусств г. Москвы К. Миленина.

Мораль сказки

Как и полагается хорошей сказке, она несет важный урок: «Сказка ложь, да в ней намёк…»