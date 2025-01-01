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Сказка про солдата и Жар-птицу и про глупую царицу
Билеты от 1500₽
Киноафиша Сказка про солдата и Жар-птицу и про глупую царицу

Спектакль Сказка про солдата и Жар-птицу и про глупую царицу

Постановка
Детский сказочный театр 0+
Режиссер Михаил Миленин
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Сказочный спектакль о солдате и его друзьях

Этот спектакль в двух действиях, созданный для школьников и их родителей, погружает зрителей в мир волшебства и необычных героев.

Чудеса театра и необычные персонажи

Сказка начинается с солдата, человека бывалого, но открытого и доверчивого, который встречает царицу — жадную и глупую, с блестящей пуговицей вместо сердца. А еще есть бесёнок Анчутка, который, несмотря на свои шалости, не понимает значения главного слова в жизни — «друг».

Уроки дружбы и справедливости

Все герои этой сказки, как и зрители, понимают, что им нужен солдат, чтобы правильно наказать одних и наставить на путь истинный других, в том числе Анчутку, который решает: «Не буду я народ обманывать!»

Режиссёры и композитор

Спектакль был поставлен заслуженными артистами РФ М. Милениным и И. Милениным, а музыку к нему написал почетный деятель искусств г. Москвы К. Миленина.

Мораль сказки

Как и полагается хорошей сказке, она несет важный урок: «Сказка ложь, да в ней намёк…»

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
13:00 от 1500 ₽
21 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
13:00 от 1500 ₽
20 сентября
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
14:00 от 1500 ₽

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