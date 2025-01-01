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Сказка про флейту и кузнечика Чирпа
Киноафиша Сказка про флейту и кузнечика Чирпа

Сказка про флейту и кузнечика Чирпа

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О концерте/спектакле

Волшебное музыкальное путешествие в страну музыкальных инструментов. Концерт для детей в доме Кочневой на Фонтанке

Малыш продолжает свое удивительное путешествие в страну музыкальных инструментов симфонического оркестра. На этот раз он познакомится с самыми маленькими представителями деревянной духовой группы — флейтой и флейтой-пикколо. В этом увлекательном приключении им будет помогать фортепиано.

Сказка о кузнечике Чирпе

Инструменты расскажут захватывающую историю о бродячем музыканте, кузнечике Чирпе, и его лесных приключениях. Яркие фрагменты классических произведений добавляют в рассказ волшебный аромат и динамику, создавая незабываемую атмосферу.

Значение музыки

В завершении концерта маленький слушатель осознает, что музыкой кузнечик Чирп творил настоящие чудеса. И каждый из нас способен на добро через музыку!

Артисты

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, солисты «Петербург-концерта»:

  • Наталья Капустина — флейта
  • Анна Корзун — фортепиано

Также в выступлении примут участие учащиеся детской музыкальной школы «Пикколо». Автор и ведущая концерта-занятия — руководитель Детской музыкальной академии «Пикколо», музыковед Ольга Пикколо.

Информация о событии

Продолжительность концерта — 45 минут.

Важно: Билет должен быть приобретен для каждого зрителя, независимо от возраста.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
12:00 от 1200 ₽

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