Сказка про флейту и кузнечика Чирпа

Малыш продолжает свое удивительное путешествие в страну музыкальных инструментов симфонического оркестра. На этот раз он познакомится с самыми маленькими представителями деревянной духовой группы — флейтой и флейтой-пикколо. В этом увлекательном приключении им будет помогать фортепиано.
Инструменты расскажут захватывающую историю о бродячем музыканте, кузнечике Чирпе, и его лесных приключениях. Яркие фрагменты классических произведений добавляют в рассказ волшебный аромат и динамику, создавая незабываемую атмосферу.
В завершении концерта маленький слушатель осознает, что музыкой кузнечик Чирп творил настоящие чудеса. И каждый из нас способен на добро через музыку!
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, солисты «Петербург-концерта»:
Также в выступлении примут участие учащиеся детской музыкальной школы «Пикколо». Автор и ведущая концерта-занятия — руководитель Детской музыкальной академии «Пикколо», музыковед Ольга Пикколо.
Продолжительность концерта — 45 минут.
Важно: Билет должен быть приобретен для каждого зрителя, независимо от возраста.