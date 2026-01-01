Спектакль Сказка про царя коварного и Вовку-пожарного

Кукольная сказка в рамках проекта «Театр – детям»

Приглашаем вас на уникальный спектакль для детей от 4 до 11 лет, который откроет двери в волшебный мир приключений и сказок. «Сказка про царя Коварного и Вовку-Пожарного» — это яркое представление о том, как царевич Вовка и его друзья отправляются на поиски зловещего царя Коварного, чтобы спасти его от злых сил.

Спектакль организован Театром – детям, который известен своими интересными постановками для юной аудитории. Эта премьера станет частью федеральной программы, посвященной вопросам пожарной безопасности, что делает её не только увлекательной, но и познавательной.

В центре сюжета — Вова Огоньков, член школьной пожарной команды, который нарушает противопожарные правила и оказывается в царстве коварного царя Пожарища. Царь Коварный пытается научить Вовку "устраивать пожары", и именно здесь юному пожарнику пригодятся знания о том, как бороться с огнем.

