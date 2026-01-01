Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказка про царя коварного и Вовку-пожарного
Киноафиша Сказка про царя коварного и Вовку-пожарного

Спектакль Сказка про царя коварного и Вовку-пожарного

Постановка
Новосибирский театр кукол 0+
Возраст 0+

О спектакле

Кукольная сказка в рамках проекта «Театр – детям»

Приглашаем вас на уникальный спектакль для детей от 4 до 11 лет, который откроет двери в волшебный мир приключений и сказок. «Сказка про царя Коварного и Вовку-Пожарного» — это яркое представление о том, как царевич Вовка и его друзья отправляются на поиски зловещего царя Коварного, чтобы спасти его от злых сил.

Спектакль организован Театром – детям, который известен своими интересными постановками для юной аудитории. Эта премьера станет частью федеральной программы, посвященной вопросам пожарной безопасности, что делает её не только увлекательной, но и познавательной.

В центре сюжета — Вова Огоньков, член школьной пожарной команды, который нарушает противопожарные правила и оказывается в царстве коварного царя Пожарища. Царь Коварный пытается научить Вовку "устраивать пожары", и именно здесь юному пожарнику пригодятся знания о том, как бороться с огнем.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое поможет детям развить свою фантазию и ощутить атмосферу волшебства. Присоединяйтесь к приключению, полному эмоций и увлекательных моментов!

Купить билет на спектакль Сказка про царя коварного и Вовку-пожарного

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
17 июня среда
11:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 350 ₽

Фотографии

Сказка про царя коварного и Вовку-пожарного Сказка про царя коварного и Вовку-пожарного

В ближайшие дни

Поллианна
6+
Детский

Поллианна

10 июня в 11:00 Глобус
от 500 ₽
Гадкий утёнок
6+
Детский Экспериментальный

Гадкий утёнок

11 июня в 14:00 Глобус
от 800 ₽
Тетки
16+
Комедия

Тетки

10 июня в 19:00 Старый дом
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше