Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сказка про царя коварного и Вовку — пожарного

Спектакль Сказка про царя коварного и Вовку — пожарного

6+
Режиссер Ольга Гущина
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля о пожарной безопасности в Новосибирске

В рамках федеральной программы «Театр — детям» новосибирские кукольники готовят захватывающую премьеру спектакля, посвященного пожарной безопасности. Этот важный проект направлен на обучение детей основам безопасного поведения в случае возникновения пожара.

Зачем это нужно?

По статистике, большинство пожаров происходит в результате неосторожного обращения с огнем. Обучение детей основам пожарной безопасности с раннего возраста может значительно снизить риски и повысить уровень осведомленности. Каждая сцена направлена на то, чтобы донести до детей важные правила безопасности и действия в экстренных ситуациях.

Этот спектакль — отличная возможность не только развлекаться, но и получить важные знания. Приходите всей семьей и узнайте, как правильно вести себя в случае пожара!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше