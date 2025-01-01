Премьера спектакля о пожарной безопасности в Новосибирске

В рамках федеральной программы «Театр — детям» новосибирские кукольники готовят захватывающую премьеру спектакля, посвященного пожарной безопасности. Этот важный проект направлен на обучение детей основам безопасного поведения в случае возникновения пожара.

Зачем это нужно?

По статистике, большинство пожаров происходит в результате неосторожного обращения с огнем. Обучение детей основам пожарной безопасности с раннего возраста может значительно снизить риски и повысить уровень осведомленности. Каждая сцена направлена на то, чтобы донести до детей важные правила безопасности и действия в экстренных ситуациях.

Этот спектакль — отличная возможность не только развлекаться, но и получить важные знания. Приходите всей семьей и узнайте, как правильно вести себя в случае пожара!