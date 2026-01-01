Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказка об Умном мышонке
Киноафиша Сказка об Умном мышонке

Спектакль Сказка об Умном мышонке

0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О спектакле

Театр «Теплые уши»: новый взгляд на знакомую сказку Маршака

Театр «Теплые уши» представляет продолжение известной сказки С. Маршака о Глупом мышонке. В этой захватывающей истории мышонок не только обретает разум, но и проявляет смелость и ловкость, преодолевая испытания на пути к дому.

Приключения и смелость

Мышонок сталкивается с невероятными опасностями, уклоняясь от кошки и исследуя лес. Его отвага и находчивость помогают ему справляться с различными трудностями. Спектакль обещает быть ярким и полным эмоций!

Почему стоит посетить спектакль

Посещая этот спектакль, зрители не только насладятся увлекательной историей, но и увидят, как важны смелость и дружба в самых сложных ситуациях. Это отличный выбор для семейного просмотра, который надолго оставит положительные эмоции.

Купить билет на спектакль Сказка об Умном мышонке

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
28 февраля суббота
11:00
Пермский дом актера Пермь, Ленина, 64
от 500 ₽

В ближайшие дни

Жизель
12+
Балет Премьера
Жизель
3 мая в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 6000 ₽
Арабеск-2026. Гала-концерт лауреатов
6+
Балет
Арабеск-2026. Гала-концерт лауреатов
26 апреля в 18:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 8000 ₽
Пол это лава, а Маша ШЛВ
18+
Драма
Пол это лава, а Маша ШЛВ
19 апреля в 19:00 Пермский молодежный театр
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше