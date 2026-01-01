Спектакль Сказка об Умном мышонке

Театр «Теплые уши»: новый взгляд на знакомую сказку Маршака

Театр «Теплые уши» представляет продолжение известной сказки С. Маршака о Глупом мышонке. В этой захватывающей истории мышонок не только обретает разум, но и проявляет смелость и ловкость, преодолевая испытания на пути к дому.

Приключения и смелость

Мышонок сталкивается с невероятными опасностями, уклоняясь от кошки и исследуя лес. Его отвага и находчивость помогают ему справляться с различными трудностями. Спектакль обещает быть ярким и полным эмоций!

Почему стоит посетить спектакль

Посещая этот спектакль, зрители не только насладятся увлекательной историей, но и увидят, как важны смелость и дружба в самых сложных ситуациях. Это отличный выбор для семейного просмотра, который надолго оставит положительные эмоции.