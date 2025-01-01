Меню
Сказка об Иване-царевиче и сером волке
Сказка об Иване-царевиче и сером волке

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Иван-царевич и Серый Волк»: музыкальное волшебство на сцене

Мир русских народных сказок всегда был и остается источником вдохновения для многих поколений. В этом месяце мы приглашаем вас погрузиться в увлекательное приключение с «Иваном-царевичем и Серым Волком» – спектаклем, который подарит вам незабываемые моменты!

История о дружбе и смекалке

Сказка о странствиях Ивана-царевича и его верного спутника, Серого Волка, наполнена уроками, которые актуальны в любое время. Эта история учит отличать правду от лжи, добро от зла, храбрость от хвастовства. Каждый герой здесь – это не просто персонаж, а символ тех качеств, которые важны в жизни.

Музыка как вторая нить спектакля

Атмосферу сказки создаст удивительная музыка. В сопровождении Оркестра баянистов и аккордеонистов под управлением талантливой Татьяны Рыжковой зрители смогут полностью погрузиться в волшебный мир народных традиций и мелодий.

Выступающие артисты

Специальные чтения текста возложены на Елизавету Ларикову и Анну Винсковскую, чьи голоса добавят магии и глубины каждому моменту рассказа. Их исполнение обещает восхитительное театральное переживание.

Длительность спектакля

Спектакль продлится 1 час, что делает его отличным выбором для семейного вечера или культурного досуга. Не упустите возможность стать частью этой captivating истории!

Приходите на спектакль «Иван-царевич и Серый Волк» и позвольте себе углубиться в чарующий мир русской народной сказки!

Расписание

