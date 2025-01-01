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Сказка о Золотом Петушке
Киноафиша Сказка о Золотом Петушке

Спектакль Сказка о Золотом Петушке

Поучительная история о власти и ответственности 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Современная интерпретация сказки Пушкина

Спектакль «Сказка о золотом петушке» — это современная интерпретация классического произведения А.С. Пушкина. Эта история о жадности и беспечности царя Дадона, который, несмотря на свою власть и силу, оказывается в ловушке собственных ошибок. По мере развития сюжета зрители увидят, как царь, держащий соседние царства в страхе, сталкивается с последствиями своих поступков, и уже в зрелом возрасте платит высокую цену за ошибки юности.

Мудрость древних сказок

В основе повествования — важная мораль: «Не обещай того, что не сможешь исполнить». Дадон, в отчаянии, обращается к волшебству, чтобы защитить своё царство. Однако плата за помощь Мудреца оказывается высокой — исполнение первой просьбы, что ставит царя в ещё более сложное положение. Спектакль напоминает о том, что за каждое действие, даже если ты обладаешь неограниченной властью, приходится нести ответственность.

Мораль спектакля

Это поучительная сказка о справедливости, которая всегда возьмёт своё. Зрителям предлагается поразмышлять о том, что ничего не дается даром, и даже власть не освобождает от необходимости платить по счетам — как за слова, так и за поступки.

Приглашаем погрузиться в мир пушкинской мудрости и почувствовать, как древняя сказка находит отклик в современном мире.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 8 ноября
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
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