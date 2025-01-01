Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сказка о Золотом Петушке
Билеты от 500₽
Киноафиша Сказка о Золотом Петушке

Спектакль Сказка о Золотом Петушке

Постановка
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена 6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

«Сказка о золотом петушке»: ироничная история о власти и мудрости

«Сказка о золотом петушке» — одно из самых ироничных и одновременно поучительных произведений А.С. Пушкина. В основе сюжета лежит история о царе Дадоне, которому мудрый звездочет дарит волшебного дозорного — золотого петушка. Этот удивительный персонаж способен предупредить о любой опасности, что должно обеспечивать благополучие царства.

Главная угроза

Однако главной угрозой для царства оказывается не вражеское войско, а таинственная Шамаханская царица. Ее влияние на царя и его решения ставит под сомнение всю устоявшуюся систему власти. В спектакле поднимается вопрос: как далеко может зайти правитель в своих стремлениях, и что он готов пожертвовать ради своей власти?

Специальные факты о спектакле

Спектакль насыщен не только глубокими метафорами, но и яркими музыкой и костюмами, которые создают атмосферу волшебства и древности. «Сказка о золотом петушке» была написана в 1834 году и с тех пор не теряет своей актуальности, продолжая волновать зрителей своим опытом взаимодействия с властью и мудростью.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который заставляет задуматься о вечных вопросах власти и ответственности!

Купить билет на спектакль Сказка о Золотом Петушке

Помощь с билетами
Ноябрь
16 ноября воскресенье
12:00
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена Москва, Макаренко, 4, стр. 1
от 500 ₽
15:00
Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена Москва, Макаренко, 4, стр. 1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Black & Simpson
18+
Драма
Black & Simpson
6 ноября в 20:00 Практика
от 3000 ₽
8 любящих женщин
16+
Комедия
8 любящих женщин
29 октября в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Айболит и все, все, все!
0+
Детский Иммерсивный
Айболит и все, все, все!
8 октября в 10:00 Дом сказок «Жили-были»
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше