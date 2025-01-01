Музыкальный спектакль "Сказка о золотом петушке"

Независимый театральный проект Panama представляет удивительный музыкальный спектакль, основанный на знаменитой сказке А. С. Пушкина. В этом произведении каждое слово имеет значение, а живая музыка и искренность артистов создают уникальную атмосферу.

Уникальный формат

На сцене выступают два исполнителя: актриса-рассказчица, которая управляет всеми куклами, и музыкант, играющий на девяти необычных музыкальных инструментах. Вместе они словно вышивают узоры этой замечательной истории, погружая зрителей в мир театральной магии и уютной камерности.

Интерактивный элемент

После спектакля зрителей ждет небольшой мастер-класс по игре на представленных инструментах. Это отличный способ не только насладиться искусством, но и попробовать себя в роли музыканта.

Для детей и взрослых

Музыкальный интерактивный спектакль будет интересен детям от трех лет. Обратите внимание, что билет на данный спектакль приобретается для каждого зрителя независимо от возраста.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир пушкинской сказки и насладиться живым исполнением!