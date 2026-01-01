Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сказка о том, как Гусеница стала Бабочкой
Киноафиша Сказка о том, как Гусеница стала Бабочкой

Спектакль Сказка о том, как Гусеница стала Бабочкой

Постановка
Желтый квадрат 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Волшебная история о Гусенице и её мечте

Театр «Жёлтый Квадрат» приглашает зрителей на интерактивный кукольный спектакль, в центре которого — Гусеница, стремящаяся найти помощь для осуществления своей мечты. На своём пути она встречает трудолюбивых пчёл, жизнерадостных лягушат и мудрую черепаху, каждая из которых предлагает ей свои советы.

Приключения и преображение

История — это не только о мечтах, но и о том, как важно слушать советы и принимать их во внимание. Гусеница становится Бабочкой после того, как дети раскроют ей маленький секрет, о котором она даже не подозревала. Участие зрителей в спектакле создаёт уникальную атмосферу, где каждый ребёнок может стать частью этой увлекательной истории.

Интерактивность и общение с персонажами

Спектакль подходит для любителей интерактивных постановок и сказок о преображении. После показа у зрителей будет возможность познакомиться с героями и сделать фотографии на память. Это позволит детям не только увидеть спектакль, но и стать его активными участниками.

Купить билет на спектакль Сказка о том, как Гусеница стала Бабочкой

Помощь с билетами
В других городах
Март
1 марта воскресенье
11:00
Желтый квадрат Екатеринбург, Степана Разина, 95
от 750 ₽
21 марта суббота
11:00
Желтый квадрат Екатеринбург, Степана Разина, 95
от 750 ₽

Фотографии

Сказка о том, как Гусеница стала Бабочкой Сказка о том, как Гусеница стала Бабочкой Сказка о том, как Гусеница стала Бабочкой Сказка о том, как Гусеница стала Бабочкой Сказка о том, как Гусеница стала Бабочкой Сказка о том, как Гусеница стала Бабочкой

В ближайшие дни

Зайчишка-хвастунишка
0+
Музыка Детский
Зайчишка-хвастунишка
13 сентября в 11:30 Свердловская детская филармония
Билеты
Хныка и Гыка против королевы Бациллы
0+
Музыка Детский
Хныка и Гыка против королевы Бациллы
11 апреля в 10:30 Живой театр
от 1250 ₽
Кровать, леди и джентльмены
16+
Комедия
Кровать, леди и джентльмены
17 марта в 19:00 Екатеринбургский дом актера
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше