Сказка о сказках

Виртуозы Кубани: искусство народной музыки

Государственный концертный русский народный оркестр «Виртуозы Кубани» под руководством Народного артиста России, профессора Анатолия Яковлевича Винокура приглашает зрителей на уникальные концерты, где воссоздается атмосфера традиционной народной культуры.

Созданный в 1993 году при Краснодарской филармонии, оркестр быстро завоевал признание благодаря высокому уровню исполнения и глубокому пониманию народной музыки. Коллектив ориентируется на академические традиции, что позволяет ему достигать тонкой ритмической четкости и богатой нюансировки произведений.

Каждое выступление «Виртуозов Кубани» — это не только концерт, но и возможность прикоснуться к богатым традициям кубанской музыкальной культуры. Программа включает как известные народные мелодии, так и оригинальные произведения, которые вызывают доверие и интерес у слушателей.

