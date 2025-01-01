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Сказка о Салтане и Гвидоне...
Киноафиша Сказка о Салтане и Гвидоне...

Спектакль Сказка о Салтане и Гвидоне...

Постановка
Пушкинская школа Владимира Рецептера 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Сказка о Салтане и Гвидоне» в Театре «Пушкинская школа»

Спектакль театра «Пушкинская школа» обещает погрузить зрителей в мир ярких эмоций и захватывающей игры. «Сказка о Салтане и Гвидоне» — это не просто история, а настоящий таинственный остров, наполненный чудесами и неожиданными поворотами.

Сюжет, который трогает до слез

В центре сюжета — долгий путь отца и сына, их стремление найти друг друга и, наконец, счастливая встреча, которая способна вызвать слезы на глазах. Этот путь наполнен испытаниями и открытиями, которые делают спектакль поистине трогательным и запоминающимся.

Сцена как источник вдохновения

Яркая игра актеров и их эмоциональная отдача создают на сцене атмосферу, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. В спектакле много выдумки и радости, что делает его уникальным опытом для всех поколений.

Интересные факты о спектакле

Не упустите возможность увидеть «Сказку о Салтане и Гвидоне» в исполнении талантливых артистов! Этот спектакль основан на знаменитой пушкинской сказке и предоставляет возможность зрителям насладиться как классическим, так и современным театральным искусством.

Приходите в театр «Пушкинская школа» и откройте для себя мир волшебства и эмоций!

Режиссер
Владимир Рецептер
В ролях
Наталья Байбикова
Артем Виткалов
Екатерина Вишневская
Денис Волков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 августа
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Сказка о Салтане и Гвидоне... Сказка о Салтане и Гвидоне... Сказка о Салтане и Гвидоне... Сказка о Салтане и Гвидоне... Сказка о Салтане и Гвидоне...

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