Спектакль Сказка о рыбаке и рыбке

Кукольный спектакль к 225-летию А.С. Пушкина

Уральский театр эстрады приглашает юных зрителей и их родителей в мир волшебства и поучительных историй с постановкой «Сказки о рыбаке и рыбке». Спектакль, созданный по мотивам произведения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, станет настоящим праздником для всех любителей классических сказок.

Волшебная история для детей

На сцене оживут любимые с детства герои: добрый старик, его капризная и жадная старуха и, конечно, волшебная Золотая рыбка, готовая исполнить любые желания. Через кукольных персонажей спектакль расскажет о вечных темах — доброте, мудрости, жадности и любви. Режиссёр-постановщик Альберт Зинатуллин с юмором и добротой передаст всю прелесть пушкинской сказки, добавив в неё новые краски и актуальные для современных зрителей оттенки.

Для детей и родителей

Этот спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым, ведь классическая история о желаниях и последствиях их исполнения затрагивает универсальные темы, актуальные для всех поколений. Театр приглашает родителей подарить своим детям незабываемое приключение, которое научит их важным жизненным урокам.

К 225-летию великого поэта

Постановка посвящена 225-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина — автора, чьё творчество вдохновляет и объединяет поколения. Спектакль — это не только развлечение, но и возможность приобщиться к литературному наследию Пушкина в доступной и увлекательной форме.

Не упустите шанс провести время с семьёй в мире волшебства и поэзии!