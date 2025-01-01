Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сказка о рыбаке и рыбке

Спектакль Сказка о рыбаке и рыбке

Постановка
Новосибирский театр кукол 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Сказка о рыбаке и рыбке» — сказка Пушкина в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол приглашает вас на спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» — яркую постановку, оживляющую на сцене знаменитое произведение Александра Сергеевича Пушкина.

О спектакле

Эта сказка известна каждому с детства. История о бедном старике и его жадной жене, которые неожиданно столкнулись с волшебством, вновь зазвучит на сцене театра. Волшебная рыбка готова исполнить любое желание, но как далеко может завести жадность?

В спектакле сохранена классическая сюжетная линия, однако она наполнена новыми выразительными средствами: куклы, теневые изображения, и удивительные декорации. Театральная постановка обещает быть не только увлекательной, но и поучительной, заставляя задуматься о том, что истинное богатство не в золоте, а в душе.

Волшебный мир Пушкина

Зрители будут погружены в удивительную атмосферу пушкинских строк, где каждое слово оживает на сцене. Спектакль наполнен тонкой иронией и глубокими смыслами, свойственными великому русскому поэту.

Интересно для всех возрастов

Постановка адресована как юным зрителям, так и взрослым, которые хотят снова окунуться в мир детства и заново открыть для себя вечные истины о скромности и благодарности. Это отличный выбор для семейного похода в театр, где каждый найдет что-то свое.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 7 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
11:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Мертвые души
12+
Драма
Мертвые души
5 октября в 18:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 1500 ₽
Спартак
12+
Балет
Спартак
4 ноября в 17:00 НОВАТ
от 1000 ₽
Айболит
6+
Детский Кукольный
Айболит
6 августа в 12:00 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше