«Сказка о рыбаке и рыбке» — сказка Пушкина в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол приглашает вас на спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» — яркую постановку, оживляющую на сцене знаменитое произведение Александра Сергеевича Пушкина.

О спектакле

Эта сказка известна каждому с детства. История о бедном старике и его жадной жене, которые неожиданно столкнулись с волшебством, вновь зазвучит на сцене театра. Волшебная рыбка готова исполнить любое желание, но как далеко может завести жадность?

В спектакле сохранена классическая сюжетная линия, однако она наполнена новыми выразительными средствами: куклы, теневые изображения, и удивительные декорации. Театральная постановка обещает быть не только увлекательной, но и поучительной, заставляя задуматься о том, что истинное богатство не в золоте, а в душе.

Волшебный мир Пушкина

Зрители будут погружены в удивительную атмосферу пушкинских строк, где каждое слово оживает на сцене. Спектакль наполнен тонкой иронией и глубокими смыслами, свойственными великому русскому поэту.

Интересно для всех возрастов

Постановка адресована как юным зрителям, так и взрослым, которые хотят снова окунуться в мир детства и заново открыть для себя вечные истины о скромности и благодарности. Это отличный выбор для семейного похода в театр, где каждый найдет что-то свое.