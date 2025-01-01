Спектакль Сказка о рыбаке и рыбке

Пушкинская сказка на сцене НОВАТа: «Сказка о рыбаке и рыбке»

НОВАТ рад представить молодым зрителям оперу Александра Кулыгина «Сказка о рыбаке и рыбке», входящую в просветительский цикл «Пушкиниана». Это произведение — не просто сказка, но и уроки жизни, передаваемые из поколения в поколение.

Сказка, полная уроков

Сюжет, основанный на произведении Александра Пушкина, учит благодарности и дружбе, отваге и честности, осуждая при этом жадность и гордыню. За волшебной внешностью каждой сказки скрывается глубокий моральный смысл, актуальный как для детей, так и для взрослых.

Пушкин и Кулыгин: встреча талантов

Александр Пушкин, великий русский поэт, известен своими сказками, которые являются кладезем народной мудрости. Александр Кулыгин, знаменитый композитор, создал множество произведений для детского театра, вдохновляясь русскими народными сказками. В постановке главного режиссера Вячеслава Стародубцева, «Сказка о рыбаке и рыбке» обретает новую жизнь. Опера Кулыгина раскрывает знакомую историю под новым углом, превращаясь в притчу о любви и человеческих ценностях.

Музыкальное путешествие

Приглашаем вас и ваших детей пройти вместе с героями пушкинских сказок путь к важнейшим жизненным ценностям. Пусть музыка Кулыгина станет вашим проводником в мир искусства, где каждый найдет что-то свое. Приходите на «Сказку о рыбаке и рыбке» и позвольте себе быть увлеченными в мир, где доброта и человечность — главные герои.