Современная версия сказки А.С. Пушкина

Нижнетагильский театр кукол представляет уникальную версию классической сказки Александра Сергеевича Пушкина в жанре театра теней. Произведение, рассказывающее о рыбаке и его волшебной рыбке, предстанет перед зрителями в необычном формате, позволяющем погрузиться в атмосферу волшебства.

Волшебный формат

Использование теневых и тростевых кукол создает удивительное зрелище. Зрители смогут увидеть не только знакомые образы, но и новые интерпретации персонажей. Такой подход позволяет сделать спектакль еще более завораживающим и интригующим для зрителей всех возрастов.

О чем сказка?

Сюжет сказки о рыбаке и рыбке разворачивается вокруг простого рыбака, который, поймав золотую рыбку, получает возможность исполнить свои желания. Однако, как и в любом сказочном повествовании, здесь есть место и для уроков о благодарности, скромности и последствиях жадности.

Подходит для всех

Спектакль "Сказка о рыбаке и рыбке" станет идеальным выбором для семейного просмотра. Он привлечет как детей, так и взрослых, благодаря своей универсальности и ярким визуальным решениям.

Приходите насладиться волшебным миром театра кукол и захватывающей историей, которую вы, возможно, помните с детства!