Сказка о рыбаке и рыбке: поучительная история для всей семьи

Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» рассказывает о старике, который поймал волшебную рыбку, исполняющую желания. Постановка организована Нижегородским театром кукол, известным своими яркими и запоминающимися спектаклями для детей. Красочные декорации и увлекательный сюжет привлекают внимание зрителей и помогают усвоить важные жизненные уроки.

Кукольный спектакль основан на знаменитой сказке Александра Сергеевича Пушкина, созданной в 1833 году. Главными героями являются добрый старик, его сварливая жена и волшебная золотая рыбка. Все начинается с того, что старик ловит в море золотую рыбку, но, проявив доброту, отпускает её, не прося ничего взамен. Однако, под влиянием старухи, он возвращается к рыбке за наградой. С каждой новой просьбой старуха становится всё более требовательной. В конце концов, терпение рыбки иссякает, и она возвращает старикам их старую, ветхую избушку и разбитое корыто.

Культовая фраза «остаться у разбитого корыта» вошла в обиход благодаря этой сказке. Она задает важные вопросы о том, до каких пор стоит идти на поводу у своей жадности и может ли поведение обернуться против человека, раня близких ему людей.

Спектакль рекомендуется для семейного просмотра. Он понравится не только юным зрителям, но и взрослым, так как поднимает вечные темы и вопросы, актуальные для всех поколений.

Премьера спектакля состоялась 29 июня 2024 года.