Спектакль Сказка о рыбаке и рыбке

Спектакль в 225-летию Пушкина в театре «Глобус»: «Сказка о рыбаке и рыбке»

Театр «Глобус» присоединился к культурному марафону, посвящённому 225-летию Александра Сергеевича Пушкина, великого русского поэта. Кульминацией этих мероприятий станет долгожданная премьера спектакля по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке». Произведение повествует о бедном старике и старухе, которым представляется возможность загадать желание.

Спектакль для всей семьи

«Сказка о рыбаке и рыбке» – это прекрасная возможность для семейного просмотра. Молодое поколение постановщиков предлагает как детям, так и взрослым по-новому взглянуть на знакомый сюжет. Поставленный в уникальной манере физического театра, спектакль погружает зрителей в мир фантазии и воображения.

Необычная интерпретация классики

На сцене искусно переплетаются движения, эмоции, жесты и слова. Зрители станут свидетелями того, как вымысел о золотой рыбке обретает новую жизнь, а поэзия превращается в яркую игру. Это отличный способ обсудить и пережить культуру Пушкина и его сказки в тесном кругу семьи.

Приходите в театр, чтобы пережить моменты радости, веселья и даже глубоких размышлений вместе с героями пушкинских сказок!