К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сказка о рыбаке и рыбке

Спектакль Сказка о рыбаке и рыбке

6+
Продолжительность 2 часа
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Интерактивный спектакль по сказке А.С. Пушкина

Театр «ВНЕ…ТЕАТР» возрождает традиции домашних спектаклей в России и приглашает детей, родителей и старших членов семьи вместе с режиссерами, актерами и педагогами театра создать свою версию сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»!

Что вас ждет?

  • Творческие мастер-классы: от разработки удивительной сценографии до глубокого изучения характеров и образов героев сказки. Здесь каждый найдет что-то для себя!
  • Совместные репетиции: талантливые актеры поделятся своими секретами мастерства и вдохновят вас на творчество.
  • Демонстрация вашего спектакля: за 2 часа вы создадите и представите свою версию «Сказки о рыбаке и рыбке» в содружестве с творческим коллективом «ВНЕ…ТЕАТР».

Кого мы ждем?

Оптимальный возраст участников: 6-12 лет.

Что необходимо взять с собой?

Не забудьте сменную обувь и удобную одежду для репетиций!

Не упустите возможность погрузиться в мир театра и создать уникальное представление вместе с нами!

