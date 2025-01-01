Спектакль Сказка о рыбаке и рыбке

Интерактивный спектакль по сказке А.С. Пушкина
Театр «ВНЕ…ТЕАТР» возрождает традиции домашних спектаклей в России и приглашает детей, родителей и старших членов семьи вместе с режиссерами, актерами и педагогами театра создать свою версию сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»!
Что вас ждет?
- Творческие мастер-классы: от разработки удивительной сценографии до глубокого изучения характеров и образов героев сказки. Здесь каждый найдет что-то для себя!
- Совместные репетиции: талантливые актеры поделятся своими секретами мастерства и вдохновят вас на творчество.
- Демонстрация вашего спектакля: за 2 часа вы создадите и представите свою версию «Сказки о рыбаке и рыбке» в содружестве с творческим коллективом «ВНЕ…ТЕАТР».
Кого мы ждем?
Оптимальный возраст участников: 6-12 лет.
Что необходимо взять с собой?
Не забудьте сменную обувь и удобную одежду для репетиций!
Не упустите возможность погрузиться в мир театра и создать уникальное представление вместе с нами!