Премьера семейного балета «Сказка о рыбаке и рыбке»

«Сказка о рыбаке и рыбке» - это новая хореографическая сказка, вдохновленная произведением А.С. Пушкина. В центре сюжета - простодушный Старик, сварливая и алчная Старуха, а также волшебная Золотая рыбка. Этот балет обещает стать настоящим событием для зрителей всех возрастов.

Звезды на сцене

В партии Старика зрители увидят премьера Мариинского театра Игоря Колба. Знаменитый балетный артист Фарух Рузиматов исполнит роль индийского гостя. Золотая рыбка, в исполнении Олеси Гапиенко из Санкт-Петербургского театра детского балета, станет воплощением хореографических чудес. Образ сварливой Старухи, созданный Евгенией Штаневой, добавит в спектакль юмор и характер.

Хореография и музыкальное сопровождение

Хореографическая постановка Ирины Сафоновой отличается чистотой и ясностью, что делает этот балет фаворитом среди хореографических сказок. Музыку к спектаклю написал Владимир Бояшов, а музыкальное сопровождение обеспечит Государственный академический русский оркестр народных инструментов им. В.В. Андреева под управлением народного артиста России Дмитрия Хохлова.

Неповторимое оформление

Особое внимание стоит уделить художественному оформлению балета. Мультимедийные декорации позволяют создать волшебную атмосферу: море волнуется, серебристые рыбки сверкают, а все это оживает прямо на глазах зрителей.

Для всей семьи

Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» - это уникальное событие для детей, юношества и семейного просмотра. Он проходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и готов покорить сердца зрителей своей волшебной историей.