Приглашение в волшебный мир «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина

Уральский театр эстрады рад пригласить юных зрителей на увлекательный кукольный спектакль по мотивам знаменитой сказки Александра Пушкина. «Сказка о рыбаке и рыбке» - это не просто история, а настоящее путешествие в мир добра и волшебства.

Сюжет и герои

В центре повествования - добрый старик и его жадная старуха, а также волшебная Золотая рыбка. Режиссёр-постановщик Альберт Зинатуллин мастерски передаст все оттенки этой классической истории, поднимая такие темы, как доброта, глупость и безграничная любовь. Спектакль обещает не только развлекать, но и заставить задуматься о важных жизненных ценностях.

Почему стоит посетить спектакль?

Вот уже два столетия сцены наполняются духом этой любимой сказки, и, возможно, именно этот спектакль раскроет для вас новые горизонты и смыслы. Это уникальная возможность подарить своим детям незабываемые впечатления и радость от встречи с любимыми героями.

Не упустите шанс!

Приходите вместе с детьми в мир «Сказки о рыбаке и рыбке» - это приключение, которое они запомнят надолго!