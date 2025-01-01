Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 300₽
Киноафиша Сказка о рыбаке и рыбке, вокальный ансамбль Arielle

Сказка о рыбаке и рыбке, вокальный ансамбль Arielle

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Каменная опера-баллада: «Сказка о рыбаке и рыбке»

Вокальный ансамбль Arielle представляет «Сказку о рыбаке и рыбке» — открывающую цикл музыкальных представлений «Сказки А. С. Пушкина» под руководством композитора Антона Вискова. Это произведение можно охарактеризовать как камерную оперу-балладу, в которой гармонично переплетаются тексты Пушкина и элементы сказки братьев Гримм.

Слияние традиций

Кроме оригинального текста Пушкина, в представлении используется фрагмент сказки братьев Гримм «О рыбаке и его жене», записанный на диалекте Передней Померании. Эта сказка разворачивается в живописной области Вольгаст, что придаёт произведению особый колорит. Музыкальные темы, используемые в спектакле, имеют стилистические черты западноевропейских балладных песен, что добавляет глубину и многогранность музыкальному сопровождению.

Музыкальное сопровождение и формат

Зрители смогут насладиться волшебной атмосферой, созданной сочетанием фортепиано, ударных и флейты. Особенностью спектакля станет то, что рассказчиком выступит сам композитор, что позволит глубже понять замысел и эмоциональную нагрузку произведения.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и сказки, где классика встречается с современным звучанием!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
16 августа в 18:30 Standup Club на Трубной
от 1300 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
2 января в 19:00 Standup Café
от 1200 ₽
День рождения Ильи: Пилот
16+
Рок
День рождения Ильи: Пилот
2 августа в 19:00 Северный речной вокзал
от 7000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше