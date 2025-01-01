Каменная опера-баллада: «Сказка о рыбаке и рыбке»

Вокальный ансамбль Arielle представляет «Сказку о рыбаке и рыбке» — открывающую цикл музыкальных представлений «Сказки А. С. Пушкина» под руководством композитора Антона Вискова. Это произведение можно охарактеризовать как камерную оперу-балладу, в которой гармонично переплетаются тексты Пушкина и элементы сказки братьев Гримм.

Слияние традиций

Кроме оригинального текста Пушкина, в представлении используется фрагмент сказки братьев Гримм «О рыбаке и его жене», записанный на диалекте Передней Померании. Эта сказка разворачивается в живописной области Вольгаст, что придаёт произведению особый колорит. Музыкальные темы, используемые в спектакле, имеют стилистические черты западноевропейских балладных песен, что добавляет глубину и многогранность музыкальному сопровождению.

Музыкальное сопровождение и формат

Зрители смогут насладиться волшебной атмосферой, созданной сочетанием фортепиано, ударных и флейты. Особенностью спектакля станет то, что рассказчиком выступит сам композитор, что позволит глубже понять замысел и эмоциональную нагрузку произведения.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и сказки, где классика встречается с современным звучанием!