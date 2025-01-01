Меню
Сказка о рыбаке и рыбке
Киноафиша Сказка о рыбаке и рыбке

Спектакль Сказка о рыбаке и рыбке

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Волшебный спектакль для детей по сказке Пушкина

Приглашаем наших юных зрителей окунуться в волшебный мир «Сказки о рыбаке и рыбке» вместе с Уральским театром эстрады! Этот кукольный спектакль, посвященный 225-й годовщине со Дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, подарит незабываемые впечатления и радость от встречи с любимыми героями – добрым стариком, жадной старухой и волшебной Золотой рыбкой.

История, полная смыслов

Режиссёр-постановщик Альберт Зинатуллин перенесет зрителей в уникальный мир классической сказки, рассказывая историю о доброте, глупости, жадности и безграничной любви старика к своей вредной старухе. Неподдельные эмоции и яркие образы на сцене подарят зрителям новые оттенки и смыслы знакомой с детства притчи.

Долгожданное возвращение

На протяжении более двухсот лет страницы этой любимой сказки оживают на сцене. Увидев наш спектакль, вы и ваши дети, возможно, откроете для себя что-то новое и неожиданное в этой классической истории.

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемое приключение в мире «Сказки о рыбаке и рыбке»!

