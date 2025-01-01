Меню
Сказка о реке Кьяр
Киноафиша Сказка о реке Кьяр

Спектакль Сказка о реке Кьяр

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль Сельского театра в Фомихе: Поиски реки бессмертия

Сельский театр в Фомихе приглашает зрителей на уникальный спектакль, основанный на захватывающей истории о приключениях девочки Ханны и ее друга Томека. Их поиски реки бессмертия обещают стать настоящим открытием не только для персонажей, но и для зрителей.

Вдохновение и сценарий

Авторы спектакля черпали вдохновение из сказки известного французского писателя Жана-Клода Мурлева «Река, текущая вспять». Однако, в отличие от оригинала, режиссеры полностью переосмыслили сюжет, добавив элементы современных интерпретаций и оригинальные декорации.

Сюжет

Действие начинается в старом подвале, где Анна и Толик, обнаружив ржавый велосипед и сломанную лодку, становятся свидетелями невероятной истории. В процессе игры они в шутку начинают разыгрывать приключения Ханны и Томека, и вдруг старые вещи наполняются жизнью. Подвал превращается то в пустыню, то в лес Забвения, а позже — в реку Кьяр, капля воды из которой дарует бессмертие.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает важные темы дружбы, смелости и поиска смысла жизни. Зрители смогут задуматься о своих собственных приключениях и поисках, а также о том, что действительно важно в нашей жизни.

Необычные факты

Стоит отметить, что создания спектакля требует участия не только актеров, но и целой команды художников-декораторов, которые создают визуальные образы для каждой сцены. Это делает постановку по-настоящему зрелищной и запоминающейся.

Не упустите возможность стать частью этого магического путешествия! Вернуться к истокам и найти свою реку бессмертия — возможно, это именно то, что вам нужно.

